Россиянам раскрыли опасность электронных чеков

Доцент РЭУ Щербаков назвал частым методом обмана россиян пробивание одного продукта дважды

Доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Виктор Щербаков предупредил, что работники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Специалист напомнил, что законодательство страны обязывает продавца предоставлять россиянам чек на бумажном или электронном носителе. Последний вариант является более экологичным, однако не таким надежным, как распечатанный документ. Щербаков раскрыл опасность электронных чеков и назвал частым методом обмана пробивание одного продукта дважды.

В частности, продавцы могут пробить дешевый товар по цене дорогого или указать стоимость, отличную от показателя на прилавке. Чтобы избежать подобных ситуаций, Щербаков призвал проверять чеки на любом носителе сразу у кассы.

Весной российским магазинам разрешили временно не выдавать бумажные чеки. Федеральная налоговая служба России (ФНС) приняла такое решение из-за трудностей с кассовой лентой.