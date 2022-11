«Газпром Арена» представит шоу «Космос»

На «Газпром Арене» 7 декабря состоится премьера стадионного шоу «Космос»

7 декабря на «Газпром Арене» состоится премьера стадионного шоу «Космос» — это первое лазерно-световое представление в масштабах многотысячной спортивной арены. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Знаменитый японский архитектор Кисе Курокава, работавший над проектом «Газпром Арены», придумал образ летающей тарелки, приземлившейся на холме. Cамый посещаемый стадион Восточной Европы превратится в гигантский светящийся космический арт-объект, а специально разработанная для шоу подсветка в стилистике звездного неба позволит уже на подходе к арене ощутить близость космоса.

Внутреннее оснащение стадиона будет выполнено с применением самых новейших технологий: экраны общей площадью в 3000 квадратных метров, более 2000 световых приборов, несколько уровней лазеров — все это создаст атмосферу полного погружения в космические миры. Уникальный зрительский опыт заключается и в том, что в продажу выйдет всего 1000 билетов одного центрального сектора на каждый показ.

Плейлист шоу состоит из музыкальных хитов, связанных с путешествиями по Вселенной. Это саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару» и другим шедеврам кинофантастики, а также легендарные песни — от Space Oddity Дэвида Боуи до Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры. Гостям шоу расскажут историю о космонавте, который изучает новые миры, изучая при этом самого себя.

Показы шоу будут проходить трижды в неделю, в продажу поступили места повышенной комфортности, которые находятся в центре первого яруса: отсюда открывается самый лучший ракурс. Билеты доступны только на сайте.