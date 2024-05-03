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07:33, 3 мая 2024Россия

Назван претендент на пост главы правительства Запорожской области

«Ъ»: на пост главы запорожского правительства назначат экс-сенатора Ирину Гехт
Ирина Гехт

Ирина Гехт. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время получит назначение на пост главы правительства Запорожской области. Ее назвали претендентом источники «Коммерсанта».

По сведениям «Ъ», российская чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, хотя официально еще не ушла со старой должности.

На посту запорожского премьера Гехт сменит своего бывшего вологодского коллегу Антона Кольцова, который проработал в присоединенном субъекте около двух лет.

Один из собеседников издания отметил, что официально о назначении Гехт на пост председателя запорожского правительства планируется объявить в середине мая.

В правительстве Челябинской области данных об увольнении первого вице-губернатора нет, Гехт, по их информации, находится в отпуске.

Ранее глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил о готовности уйти в отставку, если в республике не будут решены проблемы с поставками лекарств.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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