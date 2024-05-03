Назван претендент на пост главы правительства Запорожской области
Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время получит назначение на пост главы правительства Запорожской области. Ее назвали претендентом источники «Коммерсанта».
По сведениям «Ъ», российская чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, хотя официально еще не ушла со старой должности.
На посту запорожского премьера Гехт сменит своего бывшего вологодского коллегу Антона Кольцова, который проработал в присоединенном субъекте около двух лет.
Один из собеседников издания отметил, что официально о назначении Гехт на пост председателя запорожского правительства планируется объявить в середине мая.
В правительстве Челябинской области данных об увольнении первого вице-губернатора нет, Гехт, по их информации, находится в отпуске.
Ранее глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил о готовности уйти в отставку, если в республике не будут решены проблемы с поставками лекарств.