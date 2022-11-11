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16:17, 11 ноября 2022Силовые структуры

Готовившего диверсию в Крыму украинского агента оставили под стражей

Верховный суд Крыма оставил под стражей агента СБУ, обвиняемого в подготовке подрыва ЛЭП

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Верховный суд Крыма признал законным арест агента Службы безопасности Украины (СБУ), обвиняемого в подготовке диверсии на полуострове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант дела оставлен под стражей в соответствии с решением Киевского районного суда Симферополя, который по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения.

Из материалов уголовного дела следует, что в октябре обвиняемый пытался взорвать опоры линии электропередачи (ЛЭП). Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и 281 Уголовного кодекса РФ («Диверсия»).

Диверсию, которую намеревался совершить завербованный СБУ гражданин Украины 1978 года рождения, предотвратила ФСБ. У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа.

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Любовь Ширижик
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