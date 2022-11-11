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12:48, 11 ноября 2022Экономика

Герман Греф высказался о текущем курсе доллара

Глава Сбербанка Греф заявил, что текущий курс доллара никого не «убивает»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что «ничего страшного» в ситуации с текущим курсом доллара не происходит. Таким образом он высказался в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагменты которого показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», — заметил он.

Греф также подчеркнул, что Сбербанк проводил оценку критического курса рубля до 50 рублей за доллар. «Нет ни одной убыточной отрасли», — заключил глава кредитной организации.

10 ноября Греф в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis назвал санкции драйвером для развития российских компаний. По его словам, в условиях санкционного давления предпринимателям рассчитывать не на кого, поэтому они ищут возможности самостоятельно.

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Варвара Кошечкина
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