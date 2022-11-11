Европа спрогнозировала замедление роста цен и рост экономики

Еврокомиссия спрогнозировала инфляцию в ЕС в 8,5% в 2022-м и 7% в 2023 году

Показатель инфляции в Европейском союзе в 2022 году составит 9,3 процента, в еврозоне — 8,5 процента, а в следующем году рост цен будет постепенно замедляться — до 7 и 6,1 процента соответственно, следует из прогноза Еврокомиссии (ЕК).

В 2024 году инфляция станет более умеренной — 3 и 2,6 процента соответственно. При этом прогнозы на текущий и следующий годы пересмотрены по сравнению с прежними оценками в сторону повышения — на фоне подорожания энергоносителей.

В сообщении ЕК отмечается, что, несмотря на непростые обстоятельства, хорошие показатели демонстрирует рынок труда — безработица снизилась до рекордно низкого за несколько десятилетий уровня. Общий рост реального ВВП в 2022 году окажется выше, чем прогнозировалось ранее: 3,3 процента в Евросоюзе и 3,2 процента в еврозоне. Однако ожидания на 2023 год ниже, чем были летом, на фоне инфляции и снижения экономической активности: экономика должна вырасти незначительно — на 0,3 процента и в Евросоюзе, и в странах еврозоны.

В США инфляция в октябре 2022 года начала снижаться — до 7,7 процента в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий экспертов и стало минимумом с января этого года. В России по итогам года прогнозируется инфляция на уровне 12-13 процентов. По прогнозам президента Владимира Путина, к началу 2023 года показатель должен опуститься до 5 процентов.