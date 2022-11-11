В Китае представили новый ЗРПК для борьбы с беспилотниками

На Airshow China 2022 представили новый ЗРПК FK-3000 для борьбы с беспилотниками

Китай представил новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) FK-3000 на международном авиасалоне Airshow China 2022, который проходит с 8 по 13 ноября в городе Чжухай. Возможности комплекса оценил военный эксперт Юрий Лямин. Его слова приводит «Российская газета».

Комплекс разработали специалисты Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (China Aerospace Science & Industry Corporation, CASIC). ЗРПК на колесном шасси с защищенной кабиной получил автоматическую пушку и зенитные ракеты.

Лямин отметил, что на ЗРПК установлен блок с шестью большими ракетами и блок, вмещающий 48 боеприпасов меньшего размера. FK-3000 может поражать различные цели, включая беспилотники, на дистанции до 12 километров.

«Такие БЛА в настоящее время активно применяют для разведки, целеуказания, нанесения ударов малокалиберными бомбами, есть образцы, выполненные в виде дронов-камикадзе. Именно для их уничтожения и будут задействованы малогабаритные ракеты. Также предусмотрено, что вместе с этим ЗРПК будут действовать зенитные роботизированные платформы», — сказал Лямин.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что госкорпорация начала серийные поставки новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-МЕ» для кораблей Военно-морского флота России.

