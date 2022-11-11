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22:37, 11 ноября 2022Спорт

Тренер молодежной сборной России покинул клуб РПЛ

Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов покинул «Нижний Новгород»

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов покинул этот пост в футбольном клубе «Нижний Новгород». Об этом сообщаетcя в Telegram-канале команды РПЛ.

«Мы расстаемся друзьями, я благодарен клубу, который дал шанс молодому тренеру поработать в премьер-лиге и реализовать свои игровые идеи, навыки и способности», — заявил Галактионов. Он добавил, что завершает работу в «Нижнем Новгороде» с высоко поднятой головой.

Галактионов объявил об уходе на послематчевой пресс-конференции, состоявшейся по окончании встречи 17-го тура РПЛ против «Ахмата». «Нижний Новгород» одержал домашнюю победу со счетом 3:2.

Галактионов возглавил «Нижний Новгород» 16 июня. После 17 туров команда с 19 очками занимает 11-е место в чемпионате России.

Алексей Гусев
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