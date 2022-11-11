Российский губернатор ответил критиковавшим снабжение родным мобилизованных

Губернатор Авдеев ответил на жалобу родственников мобилизованных на отсутствие снабжения

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на жалобы родственников российских мобилизованных из 346-го мотострелкового полка об отсутствии экипировки и должной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, пишет РБК.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространилась видеозапись с якобы обращением жителей Владимирской области на имя президента. Россияне в нем утверждали, что их мобилизованных родственников отправили в зону специальной военной операции (СВО) под Сватово в Луганской народной республики без подготовки, должного снаряжения, питания и теплой одежды. Родные призывников заявили, что не знают, где находятся мобилизованные.

«Из разных источников, в том числе от самих бойцов и их родных, знаем, что несколько человек покинули занятые позиции. Близкие беспокоятся. Утром коллеги встретились с мамами, женами, ответили на их вопросы», — сказал Авдеев.

По словам главы региона, военнослужащие, которые покинули позиции, живы и здоровы и находятся в расположении российских частей. Авдеев заверил, что два полка области, которые ведут бои в зоне СВО, находятся на связи с командирами и действуют в штатном порядке. Мобилизованные также снабжены оружием и припасами, подчеркнул Авдеев.

На обращение россиян до этого также ответил военный комиссар региона Владимир Гусаров. Он подчеркнул, что упомянутые заявления о якобы нехватки экипировки и отсутствии должного обучения не относятся к военнослужащим, мобилизованным из Владимирской области, так как все части, укомплектованные ими, снабжаются исправно.