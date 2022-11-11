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13:11, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

Американская ведущая назвала Зеленского «королевой пособий»

Ведущая Fox News Кэндис Оуэнс назвала Зеленского королевой американских пособий

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Американская ведущая Кэндис Оуэнс назвала украинского лидера Владимира Зеленского «королевой американских пособий». Свое мнение журналистка озвучила в эфире программы Tucker Carlson Tonight на канале Fox News.

«Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно!» — высказалась Оуэнс о Зеленском. Телеведущая также призвала строго контролировать финансирование в поддержку Украины. По ее мнению, американская налоговая служба не следит за средствами, которые отправляются за пределы страны.

Помимо этого, журналистка назвала подозрительным тот факт, что США поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила о выделении Соединенными штатами нового пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО поставляют оружие Украине.

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Олег Давыдов
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