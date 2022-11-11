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17:23, 11 ноября 2022Экономика

Еврокомиссия назвала замену российскому газу

Еврокомиссия сообщила, что заменила значительные объемы газа из России СПГ

Фото: Daniel Raunig / Reuters

Заменой российскому газу, поставки которого в Европу в 2022 году резко сократились, стал сжиженный природный газ (СПГ), сообщила Еврокомиссия (ЕК) в осеннем экономическом прогнозе. Основным его поставщиком притом названы США.

Импорт российского газа по трубам значительно упал: теперь на него приходится около 7 процентов от общего объема поставок газа из-за рубежа в октябре 2022 года против примерно 40 процентов в прошлые годы.

«Поставки по другим трубопроводам оставались стабильны, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, а в целом цены на газ достигли высокого уровня, что сделало Евросоюз привлекательным рынком для экспортеров СПГ», — говорится в документе.

В том же прогнозе ЕК отметила, что на фоне энергетического кризиса Европа сталкивается с заметной инфляцией. Показатель в Европейском союзе в 2022 году составит 9,3 процента, в еврозоне — 8,5 процента, а в следующем году рост цен будет постепенно замедляться — до 7 и 6,1 процента соответственно

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Платон Щукин
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