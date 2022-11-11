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13:29, 11 ноября 2022Россия

Песков поделился впечатлениями после поездки в Луганск

Песков восхитился позитивным настроением луганчан и работой городских систем

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями после поездки в Луганск и восхитился позитивным настроением жителей города. Об этом сообщает ТАСС.

«Луганск — на самом деле прекрасный, очень красивый город, там активные работы ведутся, приводится в порядок», — сказал представитель Кремля.

По мнению пресс-секретаря, в городе видны некоторые проблемы, однако ведутся активные проблемы по улучшению Луганска. Также его поразил тот факт, что городские системы хорошо функционируют.

«Поразили и ребята, которые работают там в области информации, в органах госвласти, в СМИ, поразил их профессионализм, позитивный настрой», — заключил Песков.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там в сложных экономических и опасных для жизни условиях работают высокопрофессиональные специалисты.

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Никита Абрамов
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