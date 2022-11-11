Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил западным инвесторам национализацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил западным инвесторам, которые намерены продать активы республики, национализацией. Видео опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили (в проекты в Белоруссии — прим. «Ленты.ру») и как они побросали все и повыходили. Мы знаем это. И сейчас, не хочу называть предприятия, уже мне сигнализируют, что одни сбежали, финны, а литовцы бегают, ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано», — заявил президент во время поездки в Витебскую область.

Ранее Лукашенко назвал экономику спасением Белоруссии. По его словам, при ее нормальной работе республике «не страшны никакие войны». В ходе республиканского совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель белорусский лидер также подчеркнул, что его «бесит» отсутствие дисциплины и порядка и наличие разболтанности в каких-либо вопросах.