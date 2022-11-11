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17:16, 11 ноября 2022Ценности

Блогерша показала изменения во внешности за пять лет и удивила зрителей

TikTok-блогерша yelizz.shn показала изменения во внешности за пять лет и удивила зрителей

Фото: @yelizz.shn

Блогерша с никнеймом yelizz.shn показала изменения во внешности за пять лет и удивила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка продемонстрировала, как выглядела до трансформации: небрежная прическа, округлое лицо, объемный нос, густые брови и прыщи. Кроме того, на ее лице отсутствовал макияж.

Затем она предстала перед камерой после преображения. На размещенных кадрах видно, что yelizz.shn сменила цвет волос с черного на рыжий и уложила гладкие пряди, сделав прямой пробор. Также ее лицо приобрело более четкую форму, нос стал тоньше, а брови уже. Блогерша выровняла тон кожи и подчеркнула губы с помощью макияжа.

Зрители восхитились трансформацией девушки и поинтересовались, как ей удалось добиться данного результата. «Вау», «Поздравляю! Продолжай в том же духе», «Как ты изменила свой нос?» — прокомментировали они. В ответ блогерша посоветовала пользователям прибегнуть к массажу лица и похудеть, признавшись, что раньше весила 100 килограммов.

Ранее в ноябре 50-летняя блогерша Холли Пэн показала моложавую внешность без фильтров и удивила зрителей.

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Алина Гостева
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