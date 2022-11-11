Пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка» блогершу задержали в Москве

В Москве задержали блогершу Максимовскую, пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка»

В Москве сотрудники полиции задержали блогершу Юлию Максимовскую, которая попыталась попасть в один из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» с ножом. Об этом сообщает SHOT в Telegram.

По предварительной информации, с жалобой в полицию обратились подписчики блогерши. Поводом стали видео, на которых Максимовская ведет себя неадекватно. Например, в одном из таких роликов девушка попыталась зайти с ножом в ресторан «Вкусно — и точка», но ее выставил за дверь охранник заведения.

Отмечается, что в момент задержания блогерша была в состоянии наркотического опьянения. Против Максимовской возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось о задержании в Москве блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), опубликовавшего ролик, в котором он изобразил российского военного. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила его в глумлении над солдатом и пообещала сообщить о видео в Генпрокуратуру и МВД. Позже представитель блогера Роберто Панчвидзе рассказал, что Некоглай своим роликом хотел подчеркнуть героизм поступка военного.

Вскоре стало известно о депортации блогера из России за нарушение миграционного законодательства. Также Некоглаю назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.