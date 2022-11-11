Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка у озера в Москве

Следователи установили подозреваемых в избиении и убийстве подростка на востоке Москвы

Следственный комитет России и Московский уголовный розыск установили подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

В деле об убийстве подростка на востоке Москвы появились двое подозреваемых. По данным правоохранителей, они избили несовершеннолетнего и заставили его снять одежду. После совершения преступления фигуранты покинули пределы столицы. В ближайшее время они будут доставлены в ведомство для проверки на причастность.

Ранее сообщалось, что у озера на востоке Москвы прохожие обнаружили тело несовершеннолетнего без верхней одежды. Подросток сидел в неестественной позе «йога».