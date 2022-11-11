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16:03, 11 ноября 2022Россия

В сети вспомнили слова российского генерала об особых навыках Суровикина

Генерал Дадонов сообщал, что ему импонировала преданность Суровикина военному делу
Вячеслав Дадонов

Вячеслав Дадонов. Кадр: Telegram-канал «URA.RU»

Журналисты вспомнили опубликованный в сети фильм десятилетней давности, посвященный биографии ныне командующего силами СВО Сергея Суровикина. На один из эпизодов картины, размещенный бойцами 42-й мотострелковой дивизии на YouTube, обратили внимание в редакции портала Ura.ru.

В частности, на кадрах запечатлен российский генерал-полковник Вячеслав Дадонов, который в 2004 году исполнял обязанности командующего Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

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По словам военачальника, ему в первую очередь импонировала преданность Суровикина военному делу. «Многие военные пасуют перед той или иной жизненной ситуацией. Сергей не такой. [Его отличает] умение стратегически мыслить, правильно планировать и повести за собой подчиненных», — сообщил он об особых навыках сослуживца.

Дадонов подчеркнул, что Суровикин никогда никого не подводил — и это определяет его и как военачальника, и как человека.

9 ноября командующий силами СВО и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. На следующий день российские войска начали переброску из Херсона в соответствии с планом.

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Варвара Кошечкина
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