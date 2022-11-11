В России пообещали запустить более 130 спутников «Марафон IoT»

ИСС: в 2025 году Россия запустит 132 спутника группировки «Марафон IoT»

В 2025 году «Роскосмос» запустит более 130 космических аппаратов (КА) «Марафон IoT» для интернета вещей. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров.

«Полная орбитальная группировка космической системы насчитывает 264 КА. Первые 132 КА планируется запустить в 2025 году», — пообещал руководитель.

По его словам, спутник должен быть выполнен в виде моноблока со встроенным оборудованием.

Созданием данных КА занимается ИСС.

Агентство напоминает, что 50-килограммовые спутники «Марафон IoT» будут располагаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 километров.

В октябре генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.