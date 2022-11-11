Венгрия уличила Европу во втягивании в конфликт на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

Страны Европы все больше втягиваются в текущий конфликт на Украине. В этом уличил государства премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает РИА Новости.

Глава венгерского правительства отметил, что поначалу Европейский союз (ЕС) решил поставлять Киеву только нелетальное оружие, но впоследствии начал отправлять летальные вооружения. «Теперь он проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики», — добавил он.