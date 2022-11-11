Женщина зашла в комнату матери и ребенка в торговом центре и наткнулась на оргию

The Sun: женщина решила переодеть ребенку подгузник и попала на оргию подростков

Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, решила зайти в комнату матери и ребенка в торговом центре и неожиданно для себя попала на оргию. Об этом сообщает The Sun.

Эштон Грон собиралась переодеть подгузник двухлетней дочери, зашла в комнату матери и ребенка и наткнулась на четверых подростков, которые занимались сексом. По словам австралийки, сначала они прелюбодействовали на скамейке, а потом перешли в одну из кабинок, предназначенных для кормления грудью.

Женщина была настолько шокирована увиденным, что выбежала из помещения вместе с полураздетой дочерью. Она подчеркнула, что после пережитого больше никогда не зайдет в комнату матери и ребенка в одиночку.

Когда Грон сообщила о случившемся сотрудникам торгового центра, те лишь посмеялись. «Это взбесило меня еще сильнее. Я расстроилась, что их не волнует, что комнату используют родители», — подчеркнула австралийка. Тогда женщина пожаловалась в службу безопасности торгового центра и в полицию.

Теперь полиция расследует необычный инцидент. В торговом центре заявили, что тоже проводят внутреннее расследование. Другие родители рассказали, что также наблюдали непристойные сцены в помещениях торгового центра.

Ранее сообщалось, что 42-летняя учительница из Индии устроила оргию с тремя 16-летними учениками школы, в которой она работала, и попала в тюрьму. Она пригласила подростков в свой дом и занялась с ними групповым сексом, а ее любовник снимал происходящее на видео.