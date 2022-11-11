Поставкам российского газа через Украину предрекли остановку

Аналитик Юшков допустил остановку транзита газа через Украину

Украинская и российская сторона взаимно обвиняют друг друга в несоблюдении условий контракта по транзиту газа через территорию страны. Ввиду этого высока вероятность расторжения контракта после завершения отопительного сезона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру »заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Взаимные обвинения

«Сейчас транзит через Украину составляет только около 42 миллионов кубометров в сутки, — сказал аналитик. — Это около 40 процентов от того, что изначально было прописано по контракту. Газ идет через более северный маршрут, станцию "Суджа". Есть еще южный — "Сохрановка", который идет через ЛНР. Но Украина отказалась его использовать, объяснив это тем, что не может принимать газ на неподконтрольной территории, хотя там все целое, рабочее. Объявляют форс-мажор».

«Газпром», в свою очередь, не признает ситуацию форс-мажорной и, ссылаясь на то, что не рассчитывал на такие объемы, разобрал часть труб. Юшков объяснил, что прокачка через Украину осуществляется по принципу «качай или плати»: через «Суджу» должно было прокачиваться 109 миллионов кубометров газа ежедневно, причем, даже если нужные объемы не поставляются, «Газпром» все равно обязан был оплачивать именно оговоренный объем.

"Газпром" платить отказывается, объясняя это тем, что, согласно контракту, имеет право выбирать маршруты транзита самостоятельно. Получается, с его стороны — украинская сторона нарушает условия контракта, со стороны Украины — наоборот. Отсюда и предпосылки для разрыва контракта Игорь Юшков аналитик

По словам аналитика, в нормальных условиях стороны должны были бы пойти с этим конфликтом в арбитраж. Но, поскольку арбитраж находится в Швейцарии, «Газпром» отказывается от такого формата, ссылаясь на то, что Швейцария стала "недружественной" страной, соответственно, не может быть непредвзятой.

«В этих условиях выхода два: либо договариваться на двусторонней основе, либо разрывать контракт. Думаю, это произойдет после окончания отопительного сезона. Либо даже раньше, если интересы Европы, куда и поставляется газ, будут проигнорированы», — допустил Юшков.

Украина без транзита

Украина, как отметил аналитик, так же, как и «Газпром», заинтересована в сохранении транзита. Во-первых, потому что за это страна получает деньги. Во-вторых, потому что собственная система газоснабжения страны завязана на транзит: через него отбирается газ, необходимый для снабжения близлежащих регионов. Если транзита не будет, Украине придется работать над новой инфраструктурой, способной прокачивать газ с собственных месторождений по разным территориям.

«В целом своего газа им должно хватить. Украина добывает порядка 20 миллиардов кубометров в год при потреблении около 30 миллиардов. Но, после 24 февраля и атак на энергетическую инфраструктуру, потребление со стороны промышленного сектора практически обнулилось, а часть населения уехала из страны. Еще ряд территорий стал неподконтрольным, снабжать его нет необходимости», — сказал Юшков.

В итоге объемы потребления могут прийти к объемам добычи и страна станет полностью самодостаточной в этом отношении Игорь Юшков аналитик

Также Юшков напомнил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины сейчас около 14 миллиардов кубометров газа — это меньше, чем обычно, но ввиду понижения объемов потребления таких объемов должно хватить для прохождения отопительного сезона.

«Так что вопросы есть только по поводу целостности энергосистемы. Впрочем, тех ударов, которые были нанесены, недостаточно для коллапса», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что сезон отбора газа из хранилищ на Украине начался в рекордно поздний срок — 7 ноября, об этом сообщила компания-оператор газохранилищ страны «Укртрансгаз».

«Старт сезона отбора 2022-2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. Сейчас отбор газа ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов», — заявили в компании.