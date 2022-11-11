В Кремле отреагировали на негативные оценки решения по Херсону

Дмитрий Песков в ответ на оценки решения по Херсону заявил, что СВО продолжается

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на негативные оценки некоторых аналитиков по решению о перегруппировке российских войск с правого берега Днепра на левый. Он подчеркнул, что экспертов много, мнения разные, однако специальная военная операция (СВО) продолжается. Его слова приводит РИА Новости.

«Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Ранее Песков напомнил, что решение о перегруппировке войск принимали министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками СВО Сергей Суровикин. Поэтому, отметил представитель Кремля, обращаться за комментариями по ситуации в Херсоне следует именно в Минобороны.

9 ноября стало известно, что Суровикин и Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Маневр было решено осуществить в ближайшее время.

10 ноября сообщалось, что российские войска начали передислокацию в соответствии с планом.