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16:11, 11 ноября 2022Экономика

В Госдуме ответили на отказ США считать экономику Россию рыночной

Наумов: США используют неконкурентный метод торговых войн, признав экономику РФ нерыночной

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Решение Министерства торговли США признать экономику России нерыночной говорит об использовании неконкурентных методов торговых войн. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, передают «Известия».

По его словам, после того как страны Запада в одностороннем порядке в течение многих лет вводят санкционные ограничения в отношении российских бизнесменов, «понятно, что это просто неконкурентные методы торговых войн». Депутат Госдумы добавил, что действия Вашингтона не должны беспокоить Москву.

«Мы знаем, что мы — страна с рыночной экономикой, мы сами участвуем в макрорегиональном объединении Евразийского экономического союза и мы понимаем, что такое антидемпинговое расследование — это процедура, которая позволяет установить влияние внутренних субсидий на ценовые параметры на внешнем рынке», — отметил он.

Наумов также предложил другим государствам, желающим сделать цены на российскую продукцию более доступными, попытаться договориться, а не прибегать к санкциям. Он также подчеркнул, что отечественная продукция в настоящее время востребована на рынке и будет пользоваться спросом всегда и Россия в состоянии самостоятельно продавать свою продукцию по всему миру.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что шаги Вашингтона по лицензиям не снимают с США ответственности за дисбаланс на торговых рынках, ведущий к односторонним барьерам.

10 ноября США отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах. Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался Минторгом США в 2021 году.

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Варвара Кошечкина
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