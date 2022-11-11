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00:15, 11 ноября 2022Мир

Госдеп выразил обеспокоенность из-за визита Патрушева в Иран

Госдеп обеспокоен визитом секретаря Совета безопасности России Патрушева в Иран

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс рассказал, что Вашингтон выражает свою обеспокоенность в связи с визитом секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева в Иран, сообщает ТАСС.

«Это вызывает обеспокоенность», — заявил он.

По его словам, укрепление отношений России и Ирана опасно для всего мира. Он подчеркнул, что США вместе с партнерами прилагают усилия для того, чтобы минимизировать угрозы, исходящие от Москвы и Тегерана.

Ранее Патрушев отметил желание США завершить процесс десуверенизации Европы и превратить ее в подобие американской колонии. По его словам, Соединенные Штаты начали процесс десуверенизации Европы 100 лет назад, в канун Первой мировой войны.

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Марина Совина
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