Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта

Премьер Венгрии Орбан и президент Турции Эрдоган призвали Россию и Украину к перемирию

России и Украине необходимо урегулировать военный конфликт, призвали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает ТАСС.

«Что касается войны на Украине, то лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — сказал он. Кроме того, Орбан и Эрдоган призвали глав других стран содействовать в этом.

Кроме того, политики пообещали укрепить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также расширить военно-промышленное сотрудничество в новых областях.

Ранее Москва прокомментировала готовность к переговорам с Киевом. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона может пойти на диалог без предварительных условий.