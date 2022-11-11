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09:18, 11 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко обратился к народу Польши словами «Белоруссия никого не убивала»

Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости. Текст поздравления опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко адресовал свое поздравление не главе государства, как это обычно принято, а «народу Польши».

В тексте он поднял вопрос существующих между государствами противоречий и выразил надежду, что все они будут преодолены. «Как правильно отметил польский классик, Белоруссия никого не грабила и не убивала, с уважением относилась к гостям», — написал Лукашенко. Он также отметил, что «от духовно и культурно очень близких [полякам] белорусов никогда не исходила угроза».

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В телеграмме сказано, что в отношении Польши Белоруссия «стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой». По мнению Лукашенко, простые поляки страдают от действий своих политиков. Белорусский лидер призвал их делать «правильный выбор».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия подумают над ответом на угрозу возможного появления ядерного оружия в Польше. При этом он призвал не волноваться и заверил, что «все будет нормально».

Алевтина Запольская
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