Лукашенко пообещал подумать над ответом на ядерную угрозу из Польши

Лукашенко: Белоруссия и Россия подумают над ответом на угрозу ядерного оружия в Польше

Белоруссия и Россия подумают над ответом на угрозу возможного появления ядерного оружия в Польше. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сообщил по прибытии на неформальный саммит глав стран-участников СНГ в Санкт-Петербурге, передает БЕЛТА.

«Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать», — заявил глава республики. При этом он призвал не волноваться и заверил, что «все будет нормально».

Ранее глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил разместить на территории страны ядерное оружие НАТО. После этого президент Польши Анджей Дуда высказался о желании присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках Североатлантического альянса, уточнив, что по этой теме уже ведутся переговоры.

Позднее замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сообщил, что Соединенные Штаты не планируют размещать подобное вооружение в странах, вошедших в НАТО после 1997 года, в том числе в Польше.