«Победа» запустила масштабную распродажу билетов от 499 рублей

Лоукостер «Победа» запустил распродажу 100 тысяч билетов от 499 рублей

Крупнейший российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу билетов стоимостью от 499 рублей по популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям. Об этом сообщается на странице перевозчика во «ВКонтакте».

Акция продлится с 11 по 13 ноября и распространится на перелеты, которые состоятся с 14 ноября по 20 декабря 2022 года. В распродаже, посвященной ежегодной международной акции «черная пятница», участвует вся регулярная самолетная программа перевозчика.

Всего авиакомпания предлагает приобрести по специальным тарифам 100 тысяч билетов, стоимость которых стартует от 499 рублей. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее РЖД также анонсировала масштабную распродажу проездных документов на осень и зиму. Так, в рамках акции, которая продлится с 3 по 22 ноября, холдинг предложил россиянам купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой до 40 процентов.