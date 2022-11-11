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13:26, 11 ноября 2022Мир

В трех польских городах запретили ношение оружия

В Варшаве, Вроцлаве и Кракове запретили ношение оружия в связи с Днем независимости

Фото: Alik Keplicz / AP

В трех крупных польских городах — Варшаве, Вроцлаве и Кракове — ввели временный запрет на ношение оружия в связи с празднованием Дня независимости 11 ноября. Об этом сообщается на сайте полиции Польши.

По словам замминистра МВД и администрации республики Мачея Вонсика, запрет действует на ношение и перемещение оружия даже в разряженном состоянии, пишет «Польское агентство печати». Данные ограничения введены в связи с тем, что в этих трех городах в предыдущие годы происходили разного рода беспорядки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости. Белорусский лидер адресовал свое поздравление не главе государства, как это обычно принято, а «народу Польши».

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Варвара Кошечкина
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