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05:08, 11 ноября 2022Россия

Алаудинов назвал причину введения Польшей санкций против команды Кадырова

Командир «Ахмата» Алаудинов: Польша ввела санкции из-за уничтожения наемников в Донбассе
Апти Алаудинов и Рамзан Кадыров

Апти Алаудинов и Рамзан Кадыров. Фото: Telegram-канал Апти Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов назвал причину введения санкций со стороны Польши против него, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и команды главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в целом. Его слова приводит РИА Новости.

«За что они против нас ополчились? Единственная идея по этому поводу — это то, что они массово поляков погнали к нам на передовую, ну а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой», — подчеркнул офицер.

Алаудинов добавил, что таким образом Варшава выделила тех, кто попал под санкции, как людей, которые наносят реальный ущерб, а команда Кадырова находится «на передовой в пике этой борьбы».

Ранее командир «Ахмата» заявил, что не собирался в Польшу никак, кроме как на танке. Он добавил, что в этом случае ему не потребуется ни виза, ни разрешение властей.

10 ноября Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и главы парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова.

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Марина Совина
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