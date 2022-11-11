Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ на правом берегу Днепра
Вооруженные силы (ВС) России наносят огневое поражение по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинской технике на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.
«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — объяснили в оборонном ведомстве.
9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра.
10 ноября Минобороны сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).