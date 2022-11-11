Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны заявило, что ВС России наносят огневое поражение ВСУ на правом берегу Днепра

Вооруженные силы (ВС) России наносят огневое поражение по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинской технике на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — объяснили в оборонном ведомстве.

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра.

10 ноября Минобороны сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).