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19:47, 11 ноября 2022Экономика

В Европе дали прогноз по ценам на нефть

ЕК: цена на нефть Brent упадет до 78 долларов за баррель к 2024 году

Фото: Angus Mordant / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует цену на нефть Brent в 102 доллара за баррель в этом году и 85 долларов в 2023 году, говорится в ее экономическом прогнозе.

Также в ЕК полагают, что в 2024 году цена на сырье упадет до 78 долларов за баррель. «Прогноз остается очень неопределенным из-за фундаментальных изменений в системе спроса и предложения. Усиление доллара и снижение спроса давят на цены на нефть, однако предложение также может существенно сократиться в результате сделки ОПЕК+, которая с ноября анонсировала снижение производства», — отмечается в документе.

Brent от TradingView

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE на момент написания новости составляет 96 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на декабрь торгуются на уровне 89 долларов за баррель. Россия в декабре может сократить добычу нефти на 1,5-1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня июня-октября (до девяти миллионов баррелей в сутки), такой прогноз дали ранее аналитики Центра развития энергетики.

Снижение может составить 14 процентов. По мнению экспертов, это приведет к значительному росту цен на нефть на мировом рынке, учитывая решение ОПЕК+ сократить добычу с ноября.

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Платон Щукин
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