Продолжительность рецессии в еврозоне оценили

Экономист Ордов допустил острую фазу рецессии в еврозоне в первом квартале 2023 года

Продолжительность рецессии в еврозоне будет зависеть от мер правительств стран Европейского союза (ЕС) по спасению экономики объединения. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он объяснил, как те или иные факторы повлияют на ситуацию.

Начала рецессии в ЕС ждали примерно с середины года, объяснил экономист.

Сроки этой рецессии могут отличаться от обычных сроков в шесть-восемь месяцев в истории мировой экономики Константин Ордов экономист

«Мы пока видим рост инфляции в Европе и США, что требует быстрого поднятия ключевой ставки. Это является дополнительным разрушающим экономику фактором. Поэтому здесь пока что трудно прогнозировать и понять, когда настанет пик рецессии в европейско-американской экономике. Из-за того, что в ковидном 2020 году произошла необеспеченная эмиссия денег, там европейцы и американцы побили все рекорды и, по сути, использовали все возможные авансы. Других мер поддержки и спасения экономики не осталось в мире, это все может подхлестнуть новые инфляционные процессы, на что никто не готов пойти», — сказал он.

В случае существенного ухудшения ситуации рост инфляции может оказаться наименьшей проблемой, утверждает Константин Ордов.

Вопрос, насколько удастся найти баланс между инфляционными факторами и государственной поддержкой Константин Ордов экономист

«В первом квартале может произойти существенное падение жизненного уровня и доходов компаний, обрушение мировых финансовых рынков, фондовых площадок, брокеры с Уолл-стрит начнут выкидываться из окон. Если мы это увидим, с первым кварталом острая фаза кризиса может закончиться. Длительность кризиса не является чем-то определенным, а будет являться следствием тех решений, которые мировые регуляторы и финансовые системы предпримут, и правительства в том числе», — заключил экономист.

Еврокомиссия предупредила о начавшейся в Евросоюзе рецессии, сообщает Bloomberg. Согласно прогнозам, экономика стран блока в четвертом квартале сократится на 0,5 процента, а затем снизится еще на 0,1 процента в первом квартале 2023-го.

Ранее Financial Times сообщила, что экономика Великобритании в октябре вошла в рецессию.