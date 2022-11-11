Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:40, 11 ноября 2022Экономика

Продолжительность рецессии в еврозоне оценили

Экономист Ордов допустил острую фазу рецессии в еврозоне в первом квартале 2023 года

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Продолжительность рецессии в еврозоне будет зависеть от мер правительств стран Европейского союза (ЕС) по спасению экономики объединения. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он объяснил, как те или иные факторы повлияют на ситуацию.

Начала рецессии в ЕС ждали примерно с середины года, объяснил экономист.

Сроки этой рецессии могут отличаться от обычных сроков в шесть-восемь месяцев в истории мировой экономики

Константин Ордовэкономист

«Мы пока видим рост инфляции в Европе и США, что требует быстрого поднятия ключевой ставки. Это является дополнительным разрушающим экономику фактором. Поэтому здесь пока что трудно прогнозировать и понять, когда настанет пик рецессии в европейско-американской экономике. Из-за того, что в ковидном 2020 году произошла необеспеченная эмиссия денег, там европейцы и американцы побили все рекорды и, по сути, использовали все возможные авансы. Других мер поддержки и спасения экономики не осталось в мире, это все может подхлестнуть новые инфляционные процессы, на что никто не готов пойти», — сказал он.

В случае существенного ухудшения ситуации рост инфляции может оказаться наименьшей проблемой, утверждает Константин Ордов.

Вопрос, насколько удастся найти баланс между инфляционными факторами и государственной поддержкой

Константин Ордовэкономист

«В первом квартале может произойти существенное падение жизненного уровня и доходов компаний, обрушение мировых финансовых рынков, фондовых площадок, брокеры с Уолл-стрит начнут выкидываться из окон. Если мы это увидим, с первым кварталом острая фаза кризиса может закончиться. Длительность кризиса не является чем-то определенным, а будет являться следствием тех решений, которые мировые регуляторы и финансовые системы предпримут, и правительства в том числе», — заключил экономист.

Еврокомиссия предупредила о начавшейся в Евросоюзе рецессии, сообщает Bloomberg. Согласно прогнозам, экономика стран блока в четвертом квартале сократится на 0,5 процента, а затем снизится еще на 0,1 процента в первом квартале 2023-го.

Ранее Financial Times сообщила, что экономика Великобритании в октябре вошла в рецессию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Британец признался в шпионаже в пользу России
Упавший метеорит сжег все имущество мужчины и убил его собаку
Девушка захотела изменить форму подбородка и осталась с внешностью лягушки
Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве
Игрок клуба КХЛ забросил шайбу рукой в свои ворота
Даня Милохин заступился за Некоглая
Пригожин поразмышлял о перспективах российских артистов за рубежом
В России создадут платформу для массового выпуска спутников
Россиянам подсказали способ избежать необдуманных покупок в «черную пятницу»
Названы способы быстро продать жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.