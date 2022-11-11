Рост цен в Германии побил очередной рекорд

Destatis: годовая инфляция в Германии ускорилась до 10,4% в октябре впервые с 1951 года

По итогам октября годовая инфляция в Германии разогналась до 10,4 процента впервые с 1951 года, прибавив 0,4 процентных пункта с сентября. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Финальные оценки совпали с предварительными.

В месячном выражении в октябре инфляция составила 0,9 процента, немного замедлившись по сравнению с аналогичными показателями сентября в 1,9 процента. Также очередной рекорд побил рост потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза — в октябре инфляция достигла 11,6 процента в годовом выражении.

Основным драйвером инфляции в стране по-прежнему остаются беспрецедентно высокие цены на энергоносители. В прошлом месяце резко ускорился рост цен на природный газ (плюс 109,8 процента), отопление (35,6 процента), электроэнергию (26 процентов) и моторное топливо (22,3 процента).

При этом рост стоимости энергии в октябре затормозился: с 43,9 процента в сентябре до 43 процентов в октябре. Ведомство объясняет положительную динамику действием мер нового пакета государственной помощи. Например, в прошлом месяце в республике были значительно снижены налоги на централизованное теплоснабжение.

Удорожание энергии привело к повышению темпов роста цен на продукты питания (20,3 процента против 18,7 процента в сентябре). Более высокие цены были зафиксированы во всех категориях. Кроме того, в стране продолжили дорожать услуги (4 процента против 3,6 процента), также на 1,8 процента выросли цены на аренду.

В то же время инфляция в США по итогам прошлого месяца начала замедляться. Рост потребительских цен снизился до 7,7 процента в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий экспертов и стало минимумом с января этого года.

Параллельно инфляция в Турции достигла 85,51 процента (против 83,45 процента в сентябре). В России по состоянию на 7 ноября инфляция замедлилась до 12,52 процента. По оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в конце года рост цен остановится в диапазоне 12-12,4 процента.