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13:35, 11 ноября 2022Экономика

Кремль прокомментировал решение США лишить экономику России статуса рыночной

Песков назвал давлением на страну решение США лишить экономику России статуса рыночной

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Решение США лишить экономику России статуса рыночной — это давление на страну, что не помогает стабилизации на мировых рынках, прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Такой шаг он назвал продолжением деструктивной линии, «которая ни коим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках».

США ранее отменили статус российской экономики как рыночный. Американская сторона не будет оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах. Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался Минторгом США в 2021 году.

До присвоения статуса российская экономика считалась нерыночной, что приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам и ухудшало возможности экспортеров по защите своих интересов.

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Платон Щукин
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