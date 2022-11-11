Роднина обратилась к поспорившим о звании лучшей гимнастки Латыниной и Хоркиной

Ирина Роднина назвала глупостью спор о звании лучшей гимнастки между Латыниной и Хоркиной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина обратилась к поспорившим из-за звания лучшей гимнастки Ларисе Латыниной и Светлане Хоркиной. Ее слова приводит РБК.

«Чего вдруг решили мериться титулами, чего им мирно то не живется? Это называется сам себя не похвалишь, никто не похвалит», — заявила Роднина, назвав спор глупостью. Она посчитала, что обе спортсменки многого добились и являются уникальными личностями.

8 ноября Хоркина назвала себя самой титулованной гимнасткой. Она обратила внимание, что девять раз становилась чемпионкой мира и трижды абсолютной. Латынину удивило, что Хоркина поставила себя на первое место.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр. Она завоевала 18 медалей, из которых девять золотых, — до 2012 года это был абсолютный рекорд в истории спорта. На счету Хоркиной было две победы на Олимпийских играх.

