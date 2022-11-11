В Запорожской области сообщили о превентивных ударах по ВСУ

Рогов заявил, что ВС России нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, что помешало им атаковать. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», — рассказал Рогов.

По его словам, российские военные отработали цели в селах Малый Щербаки и Даниловка, а также в городе Гуляй Поле и ближайшем пригороде Запорожья. ВС РФ наносят удары по складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по расположениям противника.

«Также отработали на правом берегу Днепра, чтобы подавить огневые позиции в Никополе и Марганце, откуда постоянно наносятся удары по территории Запорожской АЭС, Энергодару и его пригороду», — добавил Рогов.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов на одном из направлений в Запорожской области.