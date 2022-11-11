Россиянин насмерть сбил женщину на тротуаре, скрылся на такси и попал на видео

В Дмитрове мужчина на грузовом авто насмерть сбил женщину на тротуаре и скрылся на такси

В Дмитрове мужчина на грузовом авто Peugeot насмерть сбил женщину, после чего попытался скрыться. Момент аварии попал на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как женщина идет по тротуару, в какой-то момент грузовое авто, двигаясь по газону, переезжает россиянку. Затем водитель Peugeot выходит из своего авто и, оставив дверь открытой и не помогая пострадавшей, садится в такси.

Авария произошла в пятницу, 11 ноября, около семи часов утра. Автомобиль выехал из двора на улице Маркова. 47-летняя женщина погибла на месте.

Россиянин не смог убежать — его задержали. В момент аварии он был пьян.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель легковушки на большой скорости насмерть сбил 26-летнюю женщину, которая находилась на пешеходном переходе. Россиянку с многочисленными травмами доставили в реанимацию, однако спустя несколько часов она скончалась.