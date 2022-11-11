Необходимость обследования «Северных потоков» объяснили

Аналитик Гривач: обследование «Северных потоков» необходимо для получения компенсации

Обследование повреждений трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» оператором NordStream AG необходимо, чтобы понять масштабы произошедших взрывов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Разумеется, это не только имеет смысл, но и абсолютно необходимо компании-оператору для оценки ущерба и перспектив восстановления или получения компенсации от страховых компаний. А то, что Дания столько времени тянула волынку, свидетельствует о том, у кого в этой истории рыльце в пушку», — объяснил аналитик.

Ранее власти Дании выдали разрешение оператору «Северного потока» Nord Stream AG на обследование повреждений газопроводов после взрывов в исключительной экономической зоне страны.

По данным Reuters, Nord Stream AG направила соответствующую заявку 13 октября. Разрешение на обследование компании выдали 1 ноября.

О масштабных разрушениях на трубопроводах стало известно в конце сентября. В районе утечек были зафиксированы взрывы. Расследованием занялись Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП, а также Германия.