Эмили Ратаковски появилась на публике в полупрозрачном платье

Модель Эмили Ратаковски посетила вечеринку бренда Code8 в полупрозрачном белом платье

Американская модель Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила вечеринку, организованную косметическим брендом Code8, в облегающем платье белого цвета, полупрозрачная ткань которого частично оголяла ее тело. Вдобавок наряд был украшен золотыми бретелями и небольшим вырезом по бокам. В качестве обуви она выбрала широкие черные сапоги на шпильке.

На размещенных кадрах видно, что манекенщица отказалась от бюстгальтера и каких-либо украшений, собрав при этом волосы в небрежный пучок. Визажисты, в свою очередь, нанесли на лицо Ратаковски макияж в стиле smoky eyes и помаду нюдового оттенка.

В октябре беседе с журналистами Harper's Bazaar Ратаковски заявила, что сексуализирует свой образ намеренно ради заработка. «Не думаю, что продала бы столько книг, если бы не делала этого. Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила она.