Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:56, 11 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина арестовали за убийство секретаря и покушение на замдиректора школы

Житель Рыбинска, убивший в школе сожительницу и ранивший замдиректора, взят под стражу

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области суд арестовал 41-летнего местного жителя, который убил в местной школе бывшую сожительницу и ранил заместителя директора. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мера пресечения мужчине избрана по ходатайству следствия.

По данным СКР, 2 ноября обвиняемый пришел в школу к своей бывшей сожительнице, которая работала там секретарем, и в ходе конфликта нанес ей ножевое ранение. 40-летняя женщина умерла на месте. Так же мужчина хотел расправиться с 51-летней замдиректора, которая пыталась спасти коллегу. Ее врачи смогли спасти.

Сообщалось, что фигурантом дела стал Владимир Каюров, который после убийства попытался совершить самоубийство, но у него по неизвестным причинам не вышло. Он был судим в 2014 году из-за угрозы убийства тещи, позже мужчина избивал и угрожал другой своей сожительнице. Помимо этого, его судили за кражу дымовой трубы из бани и кабеля на местном мукомольном заводе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские регионы
Эндокринолог назвала неочевидную причину спазмов в ногах
В США назвали тайную цель Белого дома относительно России
Чиновника из Торгово-промышленной палаты РФ арестовали по делу о мошенничестве
УЕФА назвал лучший гол группового этапа Лиги чемпионов
Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи
Россиянина арестовали за убийство секретаря и покушение на замдиректора школы
В Лувре обеспокоились сохранностью шедевров
Женщинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак груди на начальной стадии
У Леры Кудрявцевой начался психоз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.