Россиянина арестовали за убийство секретаря и покушение на замдиректора школы

Житель Рыбинска, убивший в школе сожительницу и ранивший замдиректора, взят под стражу

В Рыбинске Ярославской области суд арестовал 41-летнего местного жителя, который убил в местной школе бывшую сожительницу и ранил заместителя директора. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мера пресечения мужчине избрана по ходатайству следствия.

По данным СКР, 2 ноября обвиняемый пришел в школу к своей бывшей сожительнице, которая работала там секретарем, и в ходе конфликта нанес ей ножевое ранение. 40-летняя женщина умерла на месте. Так же мужчина хотел расправиться с 51-летней замдиректора, которая пыталась спасти коллегу. Ее врачи смогли спасти.

Сообщалось, что фигурантом дела стал Владимир Каюров, который после убийства попытался совершить самоубийство, но у него по неизвестным причинам не вышло. Он был судим в 2014 году из-за угрозы убийства тещи, позже мужчина избивал и угрожал другой своей сожительнице. Помимо этого, его судили за кражу дымовой трубы из бани и кабеля на местном мукомольном заводе.