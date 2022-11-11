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09:56, 11 ноября 2022Россия

В МЧС рассказали о подвиге спасавшего посетителей клуба «Полигон» россиянина

МЧС решило наградить спасшего десятки посетителей клуба «Полигон» в Костроме мужчину
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Алексея Кузьмина, спасшего десятки посетителей сгоревшего костромского ночного клуба «Полигон», представят к награде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в МЧС, благодаря действиям Кузьмина, пришедшего в клуб с супругой, десятки людей получили возможность выбраться из охваченного огнем и дымом помещения.

«Мужчина оценил ситуацию и понял, что до главного выхода не добраться, направился с супругой и ее подругой к запасному выходу. За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось выбить дверь — десятки человек смогли выйти из здания», — рассказали в МЧС о подвиге россиянина.

В ведомстве добавили, что награда, которая будет вручена Кузьмину, — медаль МЧС России «За спасение на пожаре».

Пожар в принадлежащем депутату костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек. В результате пожара здание сгорело дотла. Предположительно, один из посетителей кафе нарушил правила использования ракетницы — его подозревают в поджоге. 7 ноября в Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара — огонь распространился из-за 23-летнего горожанина.

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Валерий Розенберг
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