Перед взрывами около «Северных потоков» заметили суда с выключенными датчиками

Wired: у «Северных потоков» заметили суда с выключенными датчиками в дни перед взрывами

Аналитическая фирма SpaceKnow заявила о том, что в дни перед взрывами на трубопроводах «Северный поток» в этом районе были замечены два неизвестных судна с выключенными датчиками. Об этом сообщает издание Wired.

Как сообщили аналитики, два судна длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах. Глава компании Джерри Яворницки рассказал, что у них были выключены системы, передающие сигнал о местоположении. «То есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть от мира информацию о местонахождении и общую информацию», — пояснил он.

Компания проанализировала архив спутниковых снимков за 90 дней и зафиксировала 25 проходящих в этом районе судов. У 23 из них системы опознавания были включены. После этого аналитики передали полученную информацию в НАТО. При этом издание полагает, что сообщения о неизвестных кораблях вновь породят спекуляции относительно причин утечек.

Утечки на Северных потоках произошли в конце сентября в результате взрывов. Расследованием занялись Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП, а также Германия. 10 ноября Стокгольм объявил, что не нашел ответственного за взрывы на газопроводе.

