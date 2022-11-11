Байдену запретили списывать долги студентам

Politico: федеральный судья Техаса отменил программу Байдена по списанию долгов студентов

Федеральный судья в Техасе Марк Питтман признал неконституционным план президента США Джо Байдена по списанию части долгов с американских студентов. Об этом сообщает Politico.

Судья, который был назначен бывшим президентом страны Дональдом Трампом, постановил, что программа Байдена является «неконституционным осуществлением законодательной власти Конгресса и должна быть отменена». Таким образом, Министерству образования США запретили продвигать и выполнять план главы государства.

После решения судьи администрация Байдена подала аппеляцию. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что соратники американского лидера продолжат бороться за программу в суде. Она также уличила республиканцев в попытке помешать миллионам граждан получить необходимое облегчение долгов.

29 сентября сообщалось, что шесть штатов США обратились в суд с обвинениями в адрес Байдена, а также Министерства образования в превышении полномочий из-за решения списать студенческие долги для части американцев. Коллективный иск подали Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Южная Каролина и Арканзас.

25 августа президент Байден объявил, что правительство США поможет в погашении кредитов на обучение бывшим студентам колледжей, обремененных долгами. В рамках программы власти планировали выплачивать по 20 тысяч долларов на погашение обязательств перед банками бывшим студентам частных колледжей.