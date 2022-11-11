В Конгрессе США призвали к полному прекращению поддержки Украины

WP: некоторые законодатели Конгресса США призывают полностью прекратить помощь Украине

Некоторые крайне правые законодатели Конгресса США призывают полностью прекратить оказывать помощь Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Конгрессе.

По данным газеты, представители Республиканской партии уже поднимали вопрос помощи Украине в Конгрессе. Однако некоторые республиканцы призвали к полному прекращению поддержки, а другие предложили сократить ее.

Законопроект о временных расходах, вероятно, позволит сохранить выделение помощи Украине в размере около 1,5 миллиарда долларов в месяц до весны, а затем могут начаться дискуссии.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большинство американцев поддерживает Украину, поэтому даже после выборов в США поддержка Киева Вашингтоном будет расти. Он также сообщил, что несколько раз встречался с американскими парламентариями. Он убежден, что поддержка Киева будет идти как от демократов, так и от республиканцев.