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00:47, 11 ноября 2022Мир

В Конгрессе США призвали к полному прекращению поддержки Украины

WP: некоторые законодатели Конгресса США призывают полностью прекратить помощь Украине

Фото: Pixabay

Некоторые крайне правые законодатели Конгресса США призывают полностью прекратить оказывать помощь Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Конгрессе.

По данным газеты, представители Республиканской партии уже поднимали вопрос помощи Украине в Конгрессе. Однако некоторые республиканцы призвали к полному прекращению поддержки, а другие предложили сократить ее.

Законопроект о временных расходах, вероятно, позволит сохранить выделение помощи Украине в размере около 1,5 миллиарда долларов в месяц до весны, а затем могут начаться дискуссии.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большинство американцев поддерживает Украину, поэтому даже после выборов в США поддержка Киева Вашингтоном будет расти. Он также сообщил, что несколько раз встречался с американскими парламентариями. Он убежден, что поддержка Киева будет идти как от демократов, так и от республиканцев.

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Марина Совина
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