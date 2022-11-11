В Конгрессе США призвали к полному прекращению поддержки Украины
Некоторые крайне правые законодатели Конгресса США призывают полностью прекратить оказывать помощь Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Конгрессе.
По данным газеты, представители Республиканской партии уже поднимали вопрос помощи Украине в Конгрессе. Однако некоторые республиканцы призвали к полному прекращению поддержки, а другие предложили сократить ее.
Законопроект о временных расходах, вероятно, позволит сохранить выделение помощи Украине в размере около 1,5 миллиарда долларов в месяц до весны, а затем могут начаться дискуссии.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большинство американцев поддерживает Украину, поэтому даже после выборов в США поддержка Киева Вашингтоном будет расти. Он также сообщил, что несколько раз встречался с американскими парламентариями. Он убежден, что поддержка Киева будет идти как от демократов, так и от республиканцев.