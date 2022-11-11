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09:17, 11 ноября 2022Спорт

Хет-трик российского форварда помог «Каролине» победить в матче НХЛ

Хет-трик россиянина Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

«Каролина Харрикейнс» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 11 ноября, и завершилась со счетом 7:2 в пользу «Каролины». Победу команде помогли одержать три гола российского нападающего Андрея Свечникова. Этот хет-трик стал для форварда вторым в текущем сезоне, а третья заброшенная шайба — сотой в карьере игрока в лиге. Позже он был признан третьей звездой матча.

Всего в сезоне-2022/2023 Свечников 11 раз поразил ворота соперников. На данный момент он занимает третье место в гонке снайперов. Россиянин уступает только нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, в активе которого 15 голов, и форварду «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорвату, забросившему 12 шайб.

2 ноября издание The Athletic признало Свечникова главной звездой октября в НХЛ. Россиянин за месяц набрал девять очков по системе «гол плюс пас». Он забросил семь шайб за восемь матчей, в одном из которых оформил хет-трик.

Ксения Курашкина
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