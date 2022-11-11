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20:46, 11 ноября 2022Экономика

Названа сумма потерь мировой экономики в случае конфликта на Тайване

FT: мировая экономика будет терять по $2,5 трлн в год в случае конфликта на Тайване
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Мировая экономика ежегодно будет терять по 2,5 триллиона долларов в случае эскалации конфликта вокруг острова Тайвань. Сумму назвала газета Financial Times (FT).

Источники издания указывают, что Госдепартамент США заказал исследование у аналитической компании Rhodium Group для оценки возможных экономических последствий блокады острова Китаем. Аналитики пришли к выводу, что такие действия нанесут мощный удар по экономике Тайваня и создадут эффект домино для мировых рынков.

В наибольшей степени пострадают экономики стран Юго-Восточной Азии. Нестабильность возникнет в секторах производства полупроводников, автомобилей, серверов, компьютеров и мобильных телефонов. При этом компании Китая лишатся возможностей для привлечения финансирования, что нанесет серьезный ущерб экономике Китая, а также приведет к мощному шоку в мировой торговле.

Представители Госдепартамента США уже направили результаты исследования Еврокомиссии и представителям некоторых государств Европы, чтобы продемонстрировать существенные негативные последствия для экономики ЕС от эскалации. Американские власти полагают, что таким образом они смогут укрепить международные усилия по сдерживанию Китая, отмечает газета.

Напряженность вокруг Тайваня резко обострилась после того, как 2-3 августа на острове побывала спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, что вызвало критику со стороны Пекина. 8 ноября глава Тайваня Цай Инвэнь заявила, что существует реальная угроза вторжения на остров со стороны Китая. Она указала, что это не раздувание шумихи и властям необходимо быть готовыми к такому развитию событий.

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Данил Дмитриев
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