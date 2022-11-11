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19:43, 11 ноября 2022Путешествия

Россиянам назвали проверенный способ получить банковскую карту в Таиланде

TourDom: оформление банковской карты в Таиланде обойдется в 7,1 тысячи рублей

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Турагент из России Дмитрий Волошин назвал россиянам проверенный способ открыть счет в банке Таиланда и получить банковскую карту платежной системы Visa или MasterCard. Своими рекомендациями он поделился на портале TourDom.

По словам эксперта, быстрее всего получить пластик в королевстве можно в Bangkok Bank. Обладатели учебных, рабочих или пенсионных виз могут открыть счет в любом финучреждении, выбрав наиболее подходящий тариф. Иностранцы, приехавшие по туристической визе, должны сначала получить временную регистрацию в стране. «Для этого нужно попросить хозяина квартиры или отеля, где вы живете, занести информацию о вас в местную систему типа Госуслуг, — пояснил он. — Понятно, что в крупной гостинице, такой как Marriott, регистрацию вам никто не сделает. Речь, скорее, может идти о небольших виллах или отелях, которым интересен каждый клиент».

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Также помимо справки о регистрации для открытия счета понадобится загранпаспорт и фотография. Открытие счета и оформление карты в Bangkok Bank обойдется в 4,2 тысячи тайских бат (около 7,1 тысячи рублей), также на карту необходимо было сразу положить еще 2,6 тысячи бат (4,3 тысячи рублей). Что касается времени оформления пластика, обычную карту изготавливают сразу же, при клиенте, именную — в течение 14 дней. Годовое обслуживание составляет 500 бат (842 рубля).

Ранее в ноябре россиянам назвали оптимальную сумму денег для пребывания в Таиланде. Так, собирающимся в королевство туристам хватит 250 долларов в неделю для комфортного отдыха. На эти деньги отдыхающие смогут не только хорошо питаться, но и купить разнообразные соусы, приправы и сувениры.

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Валентина Процкова
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