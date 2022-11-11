Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:00, 11 ноября 2022Среда обитания

Звезда сериала «Игра престолов» решила избавиться от престижного жилья

Британская актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас выставили на продажу дом в Майами

Фото: FS / Globallookpress.com

Британская актриса, звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и ее супруг, певец Джо Джонас решили избавиться от дома в престижном районе Майами. Пара попросила за объект более 16 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Дом знаменитостей находится в закрытом поселке Бэй Пойнт. Они выставили его на продажу почти за 17 миллионов долларов. Пара владеет этой недвижимостью с 2021 года, когда купила ее за 11 миллионов долларов, в августе был завершен ремонт. Причины продажи не раскрываются. Известно, что дом служил основным местом, где жила семья.

Материалы по теме:
Старый сарай, ледники и древние цивилизации: как выглядят лучшие здания современности
Старый сарай, ледники и древние цивилизации:как выглядят лучшие здания современности
21 сентября 2022
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021

Дом занимает площадь почти в 975 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, библиотека, бильярдная, тренажерный зал и винный погреб. На участке оборудованы два бассейна — взрослый и детский. Одна из особенностей жилья — гостиная с потолками высотой в девять метров и люстрой из муранского стекла.

В июле свое жилье в Майами на продажу выставил американский актер Кристиан Слейтер. Он попросил за объект в престижном районе Коконат Гров 3,9 миллиона долларов. Актер приобрел его в 2013 году за 2,2 миллиона.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России обвинили США в нелогичном решении
Украина получила от Польши станции спутникового интернета
В Киеве исключили русский язык из учебных программ школ и детских садов
Жена священника поделилась воспоминаниями о знакомстве с мужем в соцсети
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу дроном-камикадзе
В области Украины повредили объект критической инфраструктуры
Сексолог подсказала способ усилить эффект от интимной гимнастики
Женщина зашла в комнату матери и ребенка в торговом центре и наткнулась на оргию
Известная телеведущая пожаловалась на размер пенсии
Байден назвал условие для завершения конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.