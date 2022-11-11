Звезда сериала «Игра престолов» решила избавиться от престижного жилья

Британская актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас выставили на продажу дом в Майами

Британская актриса, звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и ее супруг, певец Джо Джонас решили избавиться от дома в престижном районе Майами. Пара попросила за объект более 16 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Дом знаменитостей находится в закрытом поселке Бэй Пойнт. Они выставили его на продажу почти за 17 миллионов долларов. Пара владеет этой недвижимостью с 2021 года, когда купила ее за 11 миллионов долларов, в августе был завершен ремонт. Причины продажи не раскрываются. Известно, что дом служил основным местом, где жила семья.

Дом занимает площадь почти в 975 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, библиотека, бильярдная, тренажерный зал и винный погреб. На участке оборудованы два бассейна — взрослый и детский. Одна из особенностей жилья — гостиная с потолками высотой в девять метров и люстрой из муранского стекла.

В июле свое жилье в Майами на продажу выставил американский актер Кристиан Слейтер. Он попросил за объект в престижном районе Коконат Гров 3,9 миллиона долларов. Актер приобрел его в 2013 году за 2,2 миллиона.