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12:34, 11 ноября 2022Бывший СССР

Переход российских войск через Днепр показали на видео

«МК» опубликовал видео пешего перехода российских войск через Днепр

Корреспонденты «Московского комсомольца» опубликовали видео пешего перехода российских войск через реку Днепр по понтонной переправе.

Отмечается, что предположительно ролик был снят до подрыва Антоновского моста. За прошедшие трое суток на левый берег выведены 20 тысяч российских военнослужащих и 3,5 тысячи единиц военной техники.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры двух взорванных пролетов автомобильного Антоновского моста через Днепр в Херсоне. По его словам, сейчас на правом берегу Днепра российских войск не осталось, а украинские подразделения еще не вышли к мосту.

11 ноября военные корреспонденты рассказали о выходе Вооруженных сил России с правого берега Днепра. Минувшей ночью правобережье покинули последние части российских войск. Эвакуация проходила в ночное время с соблюдением светомаскировки.

Варвара Кошечкина
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